الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران تبدأ اختبار بوينغ 737 ماكس في سبتمبر

أعلنت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران EASA الخميس إنها تخطط لبدء اختبار طائرة بوينغ 737 ماكس في فانكوفر الكندية اعتباراً من 7 أيلول/ سبتمبر.

وستبدأ الرحلات التجريبية بعد أكثر من شهرين على إنهاء إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) وبوينغ رحلات الاختبار على 737 ماكس، في خطوة يُنظر إليها كحجر أساس يعبد طريق الطائرة للعودة إلى الخدمة.

وقالت الوكالة في بيان: "بينما لا يزال يتعين على شركة بوينغ اتخاذ بعض الإجراءات النهائية، فإن الوكالة ترى أن عملية إعادة التصميم نضجت بالإجمال بما يكفي حالياً للشروع باختبارات الطيران. وهذا شرط أساسي للوكالة الأوروبية للموافقة على التصميم الجديد للطائرة."

وتم إخراج طائرة بوينغ الأكثر مبيعًا من الخدمة منذ آذار/ مارس 2019، بعد حادثين - رحلة ليون إير ورحلة الخطوط الجوية الإثيوبية - وقعا بفارق خمسة أشهر.

تسبب القرار بأزمة مالية في الشركة، التي يعود تاريخها لمئة وثلاثة أعوام خلت.

ووجدت الشركة نفسها بمواجهة دعاوى قضائية من عائلات الضحايا، وتساؤلات حول معايير اختبارات السلامة التي اتبعتها الشركة وإدارة الطيران الفيدرالية قبل الموافقة على تشغيل الطائرة.

أرجع المحققون الخلل لأخطاء في نظام التحكم بالطيران والذي تعمل بوينغ على إصلاحه منذ أشهر بهدف تلبية متطلبات السلامة الجديدة.

وتأمل بوينغ بإعادة 737 ماكس إلى الأجواء أوائل العام المقبل.