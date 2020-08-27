تركيا تعلن تمديد مهمة التنقيب عن الغاز في المتوسط لـ 5 أيام

أعلنت تركيا الخميس عن تمديد مهمة للتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط تثير الجدل، خمسة أيام إضافية تنتهي الثلاثاء القادم.

وأعلنت البحرية التركية في إشعار بحري (نافتكس) أن "أنشطة المسح الزلزالي ... ستجري من 27 آب/أغسطس حتى الأول من أيلول/سبتمبر".

وكانت أنقرة قد أرسلت سفينة المسح الزلزالي عروج ريس ترافقها سفن حربية إلى مياه تطالب بها اليونان، في 10 آب/أغسطس. ومددت فترة المهمة الأحد الماضي ما فاقم الأزمة.

وكان من المتوقع أن تغادر السفينة المنطقة الخميس.

وصرح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في مقابلة مع وكالة الأناضول التركية للأنباء الخميس "نواصل أنشطتنا (في التنقيب عن موارد الطاقة) طالما كان ذلك ضروريا. ليس هناك مهلة زمنية محددة".