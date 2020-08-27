البنتاغون يتهم بكين بارتكاب أعمال "مزعزعة للاستقرار" من خلال إطلاق صواريخ في بحر الصين

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، الخميس أن اختبارات اطلاق الصواريخ البالتسية الصينية في بحر الصين الجنوبي تهدد السلام والأمن في المنطقة.

وقال البنتاغون في بيان إن "تصرفات" بكين، بما في ذلك التجارب الصاروخية، "تزيد من زعزعة استقرار الوضع في بحر الصين الجنوبي".

وتشير وزارة الدفاع الأميركية بشكل خاص في نصها إلى أرخبيل باراسيل الذي تسيطر عليه بكين في بحر الصين الجنوبي، لكن فيتنام تطالب به أيضًا.

وفي بداية تموز/يوليو، قالت وزارة الدفاع الأميركية إنها "قلقة" من المناورات العسكرية الصينية حول هذا الأرخبيل الاستراتيجي الذي تحتوي مياهه على موارد وفيرة وترسل واشنطن سفنا حربية بانتظام تمر بالقرب منه لتأكيد "حرية الملاحة".