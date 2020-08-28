فلافيو برياتوري: "كنت أحد أفضل اللاعبين في عالم الفورمولا 1"

يتحدث رجل الأعمال الإيطالي ومدير فريق الفورمولا 1 السابق، فلافيو برياتوري في مقابلة أجريت في 3 آب / أغسطس في منزله في موناكو قبل دخوله المستشفى في إيطاليا لإصابته بفيروس كورونا، عالم الفورمولا 1 ونجاح شركاته في دبي، لكن وأيضاً عن فيروس كورونا وصديقه دونالد ترامب الذي يعتبره رجل أعمال أكثر من سياسي.

جين ويذرسبون - يورونيوز:

" لنعد إلى بداية حياتك المهنية. هل كنت تعلم بأنك تريدأن تكون صاحب عمل؟"

فلافيو برياتور

:"إنه نفس الشيء بالنسبة للجميع، هناك أشخاص ناجحون وآخرون لا. أعتقد أن جميع الأطفال، والشباب - رجالاً ونساءً - يريدون أن يكونوا ناجحين. . "

يورونيوز:

"خلال السبعينيات قابلت لوسيانو بينيتون".

فلافيو برياتور :

"أجل".

يورونيوز:

" كان ذلك حاسماً ومحورياً في حياتك المهنية".

فلافيو برياتور:

" نحن جميعاً بحاجة لمساعدة شخص ما ... في مرحلة ما ، كان بينيتون في كل مكان! كان لوتشيانو ناجحا للغاية. لم يكن أحد على دراية بمدى نجاحه. النجاح يؤدي إلى الالتقاء بكثير من الناس، لكن عدداً قليلاً جدا من الأصدقاء. بالطبع بعد لقائه تغيرت حياتي تماما".

يورونيوز:

"لنتحدث عن مسيرتك في الفورمولا 1 مع بينيتون ورينو، كيف كان الوضع آنذاك "؟

فلافيو برياتور:

"لم تكن لدي نية الدخول إلى الفورمولا واحد. لم أشاهد سباقا في حياتي من قبل. تم تمويل الفريق بالكامل من قبل عائلة بينيتون. لم يكن هناك راعٍ على الإطلاق. إناطتي هذه المسؤولية، كان تشجيعاً. إستغرق الأمر شهرين أو ثلاثة أشهر فقط ليفهم الفريق ما كنت أقوله على مستوى العمل وما يجب القيام به.

فلافيو برياتور:

"لذا تحسن دخل بينيتون كثيراً. طلب مني لوتشيانو أن أستمر وأن أصبح مدير المبيعات. في غضون ذلك ، قمت بطرد الجميع ، الفريق بأكمله ، طردت المدير العام والفريق بأكمله من حوله. هكذا بدأنا بتمويل الفريق بشكل صحيح. للفوز، كنا بحاجة إلى سائق جيد. لم يكن هناك من يريد الانضمام إلينا لأننا كنا صانعي قمصان. لم يكن لدينا اسم فيراري أو ماكلارين أو ويليامز ، لكن كانت لدينا ماركة تي شيرت: "بينيتون". كان هذا أسم الفريق وكان مضحكا جدا . لكن الأمور تغيرت بسرعة وأصبحت أكثرجدية حيث بدأنا المنافسة. في عام 1992 وجدنا مايكل شوماخر. كافحنا للحصول عليه. في عام 1994 ، فزنا بالبطولة الأولى. في هذه المرحلة ، لم نعد صانعي قمصان، بل الفريق الذي يجب التنافس معه. كان مايكل شخصاً مميزاً جداً. بغض النظر عما فعله على المضمار ، كان شخصا مميزاً للغاية".

يورونيوز:

"لنعد إلى عام 2008 ، في سباق الجائزة الكبرى في سنغافورة ، وجهت لك تهمة التلاعب بنتائج المباريات ، فاعترضت في المحكمة ، لكن هذا حرمك من عالم الرياضة. لو عدت إلى الوراء، هل ستفعل الأشياء بشكل مختلف"؟

فلافيو برياتور:

" ذهبنا إلى المحكمة المدنية، توجهنا إلى المحكمة العليا وكسبنا القضية. كما تعلمون، إستغرق الأمر شهراً ... لأنها كانت مؤامرة ... ليس لدي مشكلة في قولها: لقد تم تنسيق الأمور من قبل رئيس الاتحاد الدولي للسيارات. لأنه منذ البداية كان هذا الرجل ضدي. لقد كان بالفعل ضدنا. لقد أوقف شوماخر لأربعة سباقات. كانوا يصدرون عقوباتهم يمينا ويسارا، لقد كان جنونا .ونقضت محكمة باريس قرار الاتحاد الدولي للسيارات بشطبي وكان عليها تعويضي. بعد ذلك تمكنت من استئناف أنشطتي في الشهر التالي. ما أقوله لنفسي بعد كل هذه القضية في سباق الجائزة الكبرى في سنغافورة هو أنه كان لدينا سائق ، هذا السائق تعرض لحادث في كل سباق وأحياناً إثنين في نفس السباق. إذا كنت قد تلاعبت في هذا السباق ، فلماذا سأطرده قبل نهاية الموسم. خمسة سائقين قبلنا ارتكبوا خطأ، كنا محظوظين بالفوز . فزنا بسبب الخطأ".

يورونيوز:

"ألا تريد العودة إلى الحقل يوما ما"؟

فلافيو برياتور:

"كلا .. ماذا سأفعل"؟

يورونيوز:

"لا أعرف"!

فلافيو برياتور:

"كلا، لو أردت العودة ، سأعود صباح الغد ، لكنني لا أريد ذلك. لأنني كنت من الأفضل . تاريخياً ، عند التحدث عن مدير فورمولا 1

، الشخص الأول الذي غير الفورمولا 1 هو أنا".

فلافيو برياتور :

"عن ماذا يتحدث الناس؟ انهم يحبون الكلام. فزت بالسباق لثلاثة فرق مختلفة. فزت في مونتي كارلو أكثر من أي شخص آخر. ماذا سأفعل ؟ سيكون من السخف العودة إلى هناك"!

يورونيوز:

"هل تعتقد أن لويس هاميلتون سيعادل ألقاب شوماخر في سباق الجائزة الكبرى"؟

فلافيو برياتور :

"لقد تغيرت الرياضة. الآن أصبحت السيارة أكثر تقنية وأسهل في القيادة. لكن هناك حاجة إلى الموهبة. إذا وضعت هاميلتون في فيراري، فإنه سيحقق نفس نتائج لوكلير أو فيتل. آنذاك، مع مايكل ، كان السائق أكثر أهمية".

يورونيوز:

ليست فورمولا 1 فقط. لقد انخرطت في كرة القدم أيضا. كوينز بارك رينجرز . أنت وصديقك بيرني. هل كان هذا أصعب من فورمولا واحد" ؟

فلافيو برياتور:

"أجل. أصعب بكثير، لأن في كرة القدم هناك اللاعب والأب والأم والمدير وعمه. في فورمولا واحد ، يكون الأمر أكثر توجهاً نحو الأعمال ، ا نحو السباق ، والأداء. لكن إذا كان علي الاختيار ، سأختار فورمولا 1.

يورونيوز:

"لقد اخترت إنشاء العديد من مشاريعك التجارية في دبي. لماذا تتناسب المدينة جيدا مع بعض علاماتك التجارية"؟

فلافيو برياتور:

"دبي رائعة. المدينة والبيئة. إنها أكبر عملية عقارية في العالم. نستثمر فيها لأننا نؤمن بدبي. نؤمن إيمانا راسخا بها. إدارة المطاعم هي الأفضل. كما تعلمين، لدينا أفضل الأشخاص في دبي".

يورونيوز:

هل يمكن أن تخبرني عن Billionaire Life (شركته القابضة التي تشمل مطاعمه ووسائل الترفيه الفاخرة وغيرها) وكيف تعمل على سد الفجوة في السوق"؟

فلافيو برياتور:

"قررت العودة إلى الطعام والشراب. وقد أبرمنا الاتفاقية مع سوموسان في المملكة المتحدة وبدأت تعمل بشكل جيد للغاية. في الملياردير نقوم بالتجربة في دبي. لدينا الطعام ، والعروض. يوجد عرض مع العشاء. كان هذا هو مفتاح نجاحنا في دبي في حفل العشاء"..

يورونيوز:

غير كوفيد- 19 العالم. هل تعتقد أن صناعة المأكولات والمشروبات ستعود من جديد بعد فيروس كوفيد؟

فلافيو برياتور:

"100٪. إذا كان الناس يريدون الاستمتاع والترفيه ومشاهدة الآخرين. الناس بحاجة للالتقاء بالأشخاص".

يورونيوز:

"هل نتعلم من الوباء عالميا؟ هل تعتقد أن هناك الكثير من التلاعب به"؟

فلافيو برياتور:

100٪.

يورونيوز:

"لماذا؟"

فلافيو برياتور:

"إنها السياسة. الأشخاص الذين يريدون البقاء في الحكومة. لدينا أسوأ مثال حكومي في إيطاليا في تاريخنا. كلها دعاية. لم يعمل أحد من الوزراء الذين لدينا ساعة واحدة في الحياة. هذه هي تجربة سياسينا ... بلا خبرة! قبل أن يعمل الناس في السياسة لم يكن لديهم عمل".

يورونيوز:

"هل تعتقد أن على المملكة المتحدة مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق"؟

فلافيو برياتور:

"لا أعتقد ذلك، لأن في المملكة المتحدة، إذا استبعدت الإيطاليين والبولنديين، من سيقوم بالمهمة؟ لقد كان قرارا خاطئا وآمل أن تستمر المملكة المتحدة لأن لدينا عملا هناك. نحتاج الآن إلى رؤية نموذج العمل وتحديد ما إذا كنا سنبقى أم ​​ سنذهب".

يورونيوز:

"أنت صديق لدونالد ترامب. هل سيعاد انتخابه في نوفمبر"؟

فلافيو برياتور:

"نعم. ليس لديه منافس".

يورونيوز:

"بغض النظر عن الصداقة، هل هو مناسب للمنصب"؟

فلافيو برياتور:

"أعتقد ذلك، أعني، لدينا عمل قياسي في أمريكا. لدينا سجل وول ستريت. ما الذي يريده الناس أكثر من ذلك؟ إنه مدير وليس سياسي. مثلي هو شخص سيخبركم بالأشياء مباشرة".