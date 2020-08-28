قال خفر السواحل الأمريكي إن سمكة قرش اقتربت من أعضاء طاقم تابع له أثناء مهمة في المحيط الهادي في 20 آب/ أغسطس.

وكان حوالي 40 من أفراد الطاقم يسبحون عندما تم رصد سمكة قرش أطلق عليها النار من قبل مختص بإنفاذ القانون البحري.

وفقاً لخفر السواحل فإن جميع أفراد الطاقم خرجوا بأمان من الماء والقرش، الذي قدر طوله بـ 1.8-2.4 متر، لم يصب بأذى.