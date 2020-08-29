بينما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلقي خطابا أمام حشد ضخم من المدعوين في حديقة البيت الأبيض للإعلان عن قبوله رسمياً ترشيح الحزب الجمهوري له لخوض الانتخابات المقبلة في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، تجمع مئات المتظاهرين المناهضين له خارج البيت الأبيض الخميس للتعبير عن غضبهم، ولمطالبته بالرحيل.

وسار المتظاهرون باتجاه حديقة لافاييت حاملين لافتات مناهضة لترامب وتؤيد حركة "حياة السود مهمة".