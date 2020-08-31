عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

إسرائيل

نتنياهو يغرد احتفاء بالسلام وبأول رحلة طيران من إسرائيل إلى الإمارات

محادثة
بقلم:  يورونيوز
طائرة العال الإسرائيلية بعد هبوطها في مطار أبوظبي لأول مرة 31 أغسطس 2020
طائرة العال الإسرائيلية بعد هبوطها في مطار أبوظبي لأول مرة 31 أغسطس 2020   -   حقوق النشر  Nir Elias/NIR ELIAS
حجم النص Aa Aa

ساعات قبل هبوط الرحلة التجارية الأولى بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة في أبوظبي نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو تغريدتين على تويتر تحتفيان بالحدث وبالصفحة الجديدة التي فتحت بين البلدين.

في إحدى التغريدتين نشر نتنياهو صورة لشاشتين من مطار تل أبيب يظهر عليهما رقم الرحلة الأولى بين البلدين، والمضمن فيها رمز الاتصال الدولي لدولة الإمارات، وأرفق الصورة بتعليق بالعبرية يقول :"لأول مرة في التاريخ: رحلة تجارية إسرائيلية إلى الإمارات العربية المتحدة. هذا ما يبدو عليه السلام مقابل السلام. صباح الخير يا اسرائيل!"

قبلها بساعات نشر نتنياهو فيديو لأطفال إماراتيين يلوحون بأعلام إماراتية وإسرائيلية، معلقاً : "شاهد: أسرة في الإمارات تحتفل باتفاقية السلام مع إسرائيل. صُنع السلام من السلام - السلام على أساس القوة. علم اسرائيل وعلم الامارات العربية المتحدة".