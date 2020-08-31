نتنياهو يغرد احتفاء بالسلام وبأول رحلة طيران من إسرائيل إلى الإمارات

ساعات قبل هبوط الرحلة التجارية الأولى بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة في أبوظبي نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو تغريدتين على تويتر تحتفيان بالحدث وبالصفحة الجديدة التي فتحت بين البلدين.

في إحدى التغريدتين نشر نتنياهو صورة لشاشتين من مطار تل أبيب يظهر عليهما رقم الرحلة الأولى بين البلدين، والمضمن فيها رمز الاتصال الدولي لدولة الإمارات، وأرفق الصورة بتعليق بالعبرية يقول :"لأول مرة في التاريخ: رحلة تجارية إسرائيلية إلى الإمارات العربية المتحدة. هذا ما يبدو عليه السلام مقابل السلام. صباح الخير يا اسرائيل!"

قبلها بساعات نشر نتنياهو فيديو لأطفال إماراتيين يلوحون بأعلام إماراتية وإسرائيلية، معلقاً : "شاهد: أسرة في الإمارات تحتفل باتفاقية السلام مع إسرائيل. صُنع السلام من السلام - السلام على أساس القوة. علم اسرائيل وعلم الامارات العربية المتحدة".