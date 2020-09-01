تجمع مئات الأشخاص في قداس قرب العاصمة الكولمبية بوغوتا، يتضرعون في صلواتهم لعدم الإصابة بعدوى فيروس كورونا، وذلك من خلال التعبد في أمان داخل سياراتهم. وداخل مسرح في بلدية "شيا"، رسم قس كاثوليكي علامة الصليب وحيا الأهالي. وتطلب الحجر الصحي في كولومبيا الذي دخل حيز التنفيذ منذ آذار/مارس الماضي تغييرا للعادات، كاتخاذ إجراءات صحية عند مغادرة المنزل والعودة إليه، والعمل ساعات عديدة في المنزل، وغسل الخضر والفواكه بعناية، ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الأفراد، ولا تمثل الطقوس الدينية استثناء من كل ذلك. وبعد مضي خمسة أشهر، لم يتم رفع الحجر الصحي في كولمبيا، وفي بعض المدن مثل بوغوتا، يستطيع الناس الخروج بغرض القيام بأنشطة غير أساسية في الأيام الأحادية أو الزوجية، وذلك بناء على الرقم الأخير المسجل على بطاقات هوياتهم.