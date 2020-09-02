شاهد: عودة التلاميذ لمدارسهم في ووهان الصينية بؤرة فيروس كورونا الأولى

أعادت مدينة ووهان وسط الصين والمدينة التي ظهر فيها فيروس كورونا للمرة الأولى العام الماضي، افتتاح المدارس ورياض الأطفال لأول مرة منذ سبعة أشهر. واستأنف ما يقرب من 1.4 مليون طالب الدراسة في حوالي 2800 روضة أطفال ومدرسة ابتدائية ومتوسطة في جميع أنحاء المدينة، بعد إعادة فتح المدارس الثانوية في مايو- أيار المنصرم.