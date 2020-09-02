شاهد: إعصار قوي يضرب جنوب اليابان وتحذيرات من وقوع "كارثة كبرى"

ضرب إعصار قوي في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء جزرا في جنوب اليابان، مع اقتراب إعصار "ميساك" من المنطقة. وطالبت السلطات من سكان مدينة أوكيناوا إخلاء منازلهم واللجوء إلى المباني القوية، محذرة من حدوث "كارثة كبرى" في المنطقة.
وحذرت وكالة الأرصاء الجوية اليابانية، من أن العاصفة قد تصحب معها زوابع وأمواج عالية ورياح عنيفة وفيضانات قد تتسبب بانهيار الأبنية في المنطقة.
No Comment المزيد من
شاهد: مئات المتظاهرين يطالبون عمدة بورتلاند الأمريكية بالاستقالة
شاهد: مهاجرون ينصبون الخيم في باريس مطالبين باستقبال وإيواء "إنسانيا"
شاهد: كنائس تُجيز شرب الخمر خلال قداس الأحد في جنوب إفريقيا
شاهد: سباق حلبة سنيترتون الأطول من نوعه في المملكة المتحدة
شاهد: أناس يتضرعون في صلواتهم للاتقاء من عدوى فيروس كورونا في كولومبيا
شاهد: باريس تعزز من خطتها لمحافحة انتشار كوفيد-19
شاهد: الفيضانات تشرد سكان بعض المناطق في الهند
شاهد: متظاهرون يفترشون الأرض تنديداً بعنف الشرطة في بريطانيا
شاهد: الإيرانيون يحيون ذكرى عاشوراء وسط مخاطر كوفيد-19
شاهد.. أكبر منحوتة برونزية لغوريلا في العالم في أحد شوارع نيويورك
شاهد: مسيرة للتنديد بالهجمات ضد المزارعين البيض في جنوب إفريقيا
شاهد: أميركيون يحيون الذكرى الـ57 لخطاب "لدي حلم" الشهير لمارتن لوثر كينغ
شاهد: متظاهرون أمام مقر الاتحاد الأوروبي يطالبون بحماية غابات الأمازون
شاهد: من أمام البيت الأبيض.. مئات المتظاهرين المناهضين لترامب يطالبونه بالرحيل
شاهد: سفينة على متنها 200 مهاجر تبحث عن ميناء للرسو في البحر المتوسط
شاهد: مواجهة بين قرش وطاقم تابع لخفر السواحل الأمريكي في المحيط الهادي
شاهد: إعصار بافي يضرب الكوريتين برياح سرعتها 133 كيلومتراً في الساعة
شاهد متسلقة برازيلية تتحدى مخاوفها وتسجل رقما قياسيا في تسلق جبال الألب
شاهد: أولّ تمثال يكرّم 3 من رائدات الكفاح من أجل النساء في حديقة سنترال بارك في نيويورك
شاهد: الآلاف من الأسماك الذهبية معروضة في أكواريوم فني باليابان