شاهد: إعصار قوي يضرب جنوب اليابان وتحذيرات من وقوع "كارثة كبرى"

ضرب إعصار قوي في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء جزرا في جنوب اليابان، مع اقتراب إعصار "ميساك" من المنطقة. وطالبت السلطات من سكان مدينة أوكيناوا إخلاء منازلهم واللجوء إلى المباني القوية، محذرة من حدوث "كارثة كبرى" في المنطقة.

وحذرت وكالة الأرصاء الجوية اليابانية، من أن العاصفة قد تصحب معها زوابع وأمواج عالية ورياح عنيفة وفيضانات قد تتسبب بانهيار الأبنية في المنطقة.