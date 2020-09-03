قامت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا بتجريب صاروخ ذي قوة دفع كبيرة من شأنه أن يغير مستقبل الرحلات الفضائية.

وتطمح ناسا أن يكون هذا الصاروخ جزء من نظام إطلاق المركبات الفضائية الجديد والذي سيسمح بحمل رواد الفضاء والبضائع إلى القمر لما يوفره من قوة دفع كبيرة عن سابقيه.

واثناء الاختبار الذي أحدث اهتزازات قوية حرق الصاروخ خلال اشتعاله ستة أطنان من الوقود في الثانية، قاذفا ألسنة من اللهب امتدت لعشرات الأمتار وسحب كثيفة من الدخان من العادم.