قامت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا بتجريب صاروخ ذي قوة دفع كبيرة من شأنه أن يغير مستقبل الرحلات الفضائية.
وتطمح ناسا أن يكون هذا الصاروخ جزء من نظام إطلاق المركبات الفضائية الجديد والذي سيسمح بحمل رواد الفضاء والبضائع إلى القمر لما يوفره من قوة دفع كبيرة عن سابقيه.
واثناء الاختبار الذي أحدث اهتزازات قوية حرق الصاروخ خلال اشتعاله ستة أطنان من الوقود في الثانية، قاذفا ألسنة من اللهب امتدت لعشرات الأمتار وسحب كثيفة من الدخان من العادم.
No Comment المزيد من
شاهد: إعادة افتتاح شرفة مراقبة هادسن ياردز بعد إغلاقها بسبب كوفيد-19
شاهد: انتعاش التزلج على الرمال في ظل لجوء السعوديين للسياحة الداخلية
شاهد: أقرب للواقع... لوحة لنهر ثلاثي الأبعاد يشق أزقة جاكارتا
شاهد: هندوس مومباي يستعيضون عن البحر ببرك الماء لأداء طقوس غانيش تشاتورثي
شاهد: عائلة جاكوب بليك تقود مظاهرات في كينوشا ضد زيارة ترامب
شاهد: فن "نو" المسرحي الياباني يحاول الصمود في ظل تفشي كوفيد-19
شاهد: مظاهرة ضد تغير المناخ في لندن واعتقالات في صفوف المحتجين
شاهد: عودة التلاميذ لمدارسهم في ووهان الصينية بؤرة فيروس كورونا الأولى
شاهد: إعصار قوي يضرب جنوب اليابان وتحذيرات من وقوع "كارثة كبرى"
شاهد: مئات المتظاهرين يطالبون عمدة بورتلاند الأمريكية بالاستقالة
شاهد: مهاجرون ينصبون الخيم في باريس مطالبين باستقبال وإيواء "إنسانيا"
شاهد: كنائس تُجيز شرب الخمر خلال قداس الأحد في جنوب إفريقيا
شاهد: سباق حلبة سنيترتون الأطول من نوعه في المملكة المتحدة
شاهد: أناس يتضرعون في صلواتهم للاتقاء من عدوى فيروس كورونا في كولومبيا
شاهد: باريس تعزز من خطتها لمحافحة انتشار كوفيد-19
شاهد: الفيضانات تشرد سكان بعض المناطق في الهند
شاهد: متظاهرون يفترشون الأرض تنديداً بعنف الشرطة في بريطانيا
شاهد: الإيرانيون يحيون ذكرى عاشوراء وسط مخاطر كوفيد-19
شاهد.. أكبر منحوتة برونزية لغوريلا في العالم في أحد شوارع نيويورك
شاهد: مسيرة للتنديد بالهجمات ضد المزارعين البيض في جنوب إفريقيا