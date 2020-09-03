شاهد: أقرب للواقع... لوحة لنهر ثلاثي الأبعاد يشق أزقة جاكارتا

لوحة فنية قمة في الإبداع تزينت بها إحدى أزقة العاصمة الإندونيسية جاكرتا، حيث تبدو وكأنها تشق طريق المنازل على شكل نهر مائي تتخلله جسور و أشجار من أجل الإنتقال إلى الجهة الأخرى من الشارع (أو النهر). وتظهر الرسومات أقرب إلى الواقع بعدما رسمها صاحبها بطريقة ثلاثية الأبعاد، ما يجعل الكثيرين يتهافتون عليها لالتقاط الصور والتي إذا ما التقطت من الزاوية المناسبة ستظهر صاحبها وكأنه على ضفاف نهر حقيقي بمياه زرقاء يشق الحي والمنازل.
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