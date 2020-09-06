شاهد: خفر السواحل في اليابان ينقذون شخصاً بعد غرق سفينة تنقل 6 آلاف بقرة

تمكن خفر السواحل الياباني من إنقاذ شخص كان على متن السفينة التي كانت تنقل نحو 6 آلاف بقرة من نيوزيلندا وغرقت بسبب سوء أحوال الطقس. وكان خفر الياباني قد عثر قبل ساعات، على أحد أفراد الطاقم فاقدًا للوعي، لكنه توفي لاحقًا.

وقالت السلطات اليابانية إن هناك 41 شخصاً من طاقم السفينة في عداد المفقودين بعد إنقاذ فرد آخر من الطاقم.

والناجي في الفيديو أعلاه يدعى جاي نيل روسالس، وهو فلبيني وكان يرتدي سترة نجاة ويطوف شمال جزيرة "أمامي أوشيما" في شرق بحر الصين حيث كان رجال الإنقاذ يبحثون عن سفينة "غالف لايفستوك 1".

وأطلقت السفينة نداء استغاثة يوم الأربعاء بالقرب من جزيرة "أمامي أوشيما" اليابانية التي ضربها الإعصار "مايساك".