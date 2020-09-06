شاهد: الآلاف يتظاهرون في القدس ضدّ نتنياهو ويطالبونه بالرحيل

تجمّع آلاف المتظاهرين مجدّداً ليل أمس السبت في القدس للمطالبة برحيل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتّهم بقضايا فساد. كما تجمّع مئات آخرون في "قيصريّة" أمام منزل نتنياهو الخاصّ، وأمام تقاطعات طرق في أنحاء عدّة من إسرائيل.
وهذه التظاهرات التي تُنظّم أسبوعيّاً منذ أكثر من شهرين، بعد انتهاء عطلة السبت اليهودي، تُواصل حشد الإسرائيليّين على الرغم من انتشار فيروس كورونا وموجة الحرّ التي تشهدها القدس.
وعلى هامش تجمّع أمام المقرّ الرسمي لنتنياهو، اندلعت اشتباكات بين الشرطة وحشد من المتظاهرين. وأشارت الشرطة إلى إصابة اثنين من عناصرها.
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