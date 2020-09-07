قيس سعيد يدين هجوم سوسة "الإرهابي" ويعرب عن ثقته بالشعب والأمن التونسيين

دان الرئيس التونسي قيس سعيد الهجوم الإرهابي الذي شهده منتجع سوسة الساحلي الأحد، قائلاً: "إن الشعب التونسي والوحدات الأمنية والعسكرية قادرة على حماية كل شبر من الوطن وتوفير الأمن العام. ولا أدري نوايا وترتيبات الذين نفذوا هذا العمل الإرهابي لكنهم لم ينجحوا بذلك في الماضي ولن ينجحوا في المستقبل. ستتحطم أحلامهم على جدار سميك يسمى الشعب التونسي والوطن التونسي".

وكان ثلاثة مسلحين إسلاميين مشتبه بهم قد صدموا بسيارتهم نقطة تفتيش وقاموا بطعن أفراد من الحرس الوطني بالسكاكين وتمكنوا من قتل رجل أمن وإصابة آخر، قبل أن ترديهم القوات التونسية قتلى.

وأعلن رئيس الوزراء هشام المشيشي اعتقال مشتبه به رابع كان على متن سيارة المهاجمين.

ووفقاً لوزارة الداخلية، فقد احتمى المهاجمون بإحدى المدارس وقتلوا خلال تبادل لإطلاق النار.

تذكر هذه الحادثة بما حصل في سوسة أيضاً في حزيران/ يونيو عام 2015 عندما فتح مسلح النار على السياح على الشاطئ، وقتل 38 شخصًا، وأعلن تنظيم داعش حينها المسؤولية عن الهجوم.