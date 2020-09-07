فيديو: شعرت بالحر.. ففتحت مخرج الطوارئ ومشت على جناح الطائرة!

قررت مسافرة، على متن رحلة من أنطاليا إلى كييف، أن تعالج مشكلة الحر في الطائرة بعد هبوطها، على طريقتها.

وكانت الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية قد لبثت مدة على مدرج مطار كييف على ما يبدو قبل السماح للركاب بالنزول، وهو ما أزعج المسافرة فقامت بفتح أحد مخارج الطوارئ وخرجت تتمشى على جناح الطائرة.

نشر مطار كييف بوريسبيل الدولي مقطع فيديو على إنستغرام يوم الثلاثاء يظهر راكبة تخرج من طائرة وتمشي على جناحها.

وقامت الراكبة، التي كانت تتوق لبعض الهواء النقي بعيداً عن الجو شديد الحرارة، بفتح مخرج الطائرة من طراز بوينغ 737، أمام زوجها وأطفالها وركاب آخرين.

وحضر أمن المطار والشرطة في المكان وتابعوا الواقعة، ووفقاً للموظفين فإن الراكبة لم تكن تحت تأثير المخدرات أو الكحول.

الخطوط الجوية الأوكرانية (UIA) أعلنت أنها منعت المرأة من أي رحلات جوية مستقبلية، واتهمتها بمارسة "سلوك غير لائق أمام أطفالها"، إضافة إلى تغريمها مبلغاً كبيراً لم يعلن.