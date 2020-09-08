عاد آلاف الطلاب لمقاعد الدراسة الثلاثاء في مدريد في ظل إجراءات استثنائية لمواجهة فيروس كورونا الذي عادت أعداد الإصابات به لترتفع في البلاد.

ورغم عدد الإصابات المتزايد بكوفيد 19، يبدأ أكثر من ثمانية ملايين طالب في إسبانيا العام الدراسي هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل، حسب المنطقة والمرحلة الدراسية. وتحاول السلطات مظاعفة الحذر بشأن احترام إجراءات الوقاية تفاديا لعودة تفشي الفيروس التاجي.