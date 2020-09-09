شاهد: أنصار ترامب في موكب سيارات قرب بورتلاند المشتعلة بالاحتجاجات

نظم مئات من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرضًا للسيارات، ضم نحو 300 سيارة اللإثنين بالقرب من مدينة بورتلاند التي تشهد احتجاجات مستمرة منذ أشهر للتنديد بالعنصرية.

وكانت بين الحشود مجموعات من المسلحين يرتدون ملابس شبه عسكرية. وقال منظمو موكب "أوريغون من أجل ترامب 2020"، الذي أقيم في عطلة عيد العمال في الولايات المتحدة، إنهم لم يحاولوا دخول مدينة بورتلاند نفسها من أجل "إبقائها آمنة".