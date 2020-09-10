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شاهد: سائق سيارة يصور حرائق أوريغون أثناء رحلته بين غابات الولاية

قام سائق سيارة في أوريغون بالولايات المتحدة بتوثيق حرائق الغابات المستعرة بتسجيل لقطات مصورة خلال رحلته على الطريق في الولاية.

وفعلت حاكمة ولاية أوريغون قانون الطوارئ الخاص بالحرائق، وتم إجلاء آلاف السكان حتى الآن.

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