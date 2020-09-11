رياضات بحرية مثيرة في دبي

على شاطئ جميرا في دبي، لدينا موعد مع مانع المرزوقي، المدير الإداري لشركة Seabreacher الإمارات العربية المتحدة، للقيام بنزهة Seabreacher، وهي مركبة تشبه سمكة القرش وتتحرك مثلها.

يمكن أن تصل إلى 95 كم / ساعة، وتدور 360 درجة، وتقطع الأمواج، إنها تغوص أيضاً تحت السطح. تبلغ قوة المحرك 300 حصان بفضل الدفع الفائق. توجد نماذج مختلفة: يمكن أن تكون أيضا على شكل أوركا ودلفين.

مراسلنا جيمس أوهاغان يجلس في المقعد الخلفي، مانع المرزوقي يقود القارب.

في نهاية المغامرة، لا يستطيع مراسلنا تصديق قوة هذه التجربة، من بعد يبدأ بتولى زمام الأمور. القيادة ممتعة. " " انها أكثر متعة من سمكة قرش حقيقية " يقول مراسلنا ضاحكاً.

نزهة في جميرا بيتش يورونيوز

على خطى "الرجل الطائر"

نشاط مثير آخر يمكن ممارسته في الموقع: فلاي بورد، منصة يجلس عليها الشخص متصلة بخرطوم لإخراج الماء تحت ضغط عالٍ. تتيح أداء أشكال في الهواء على ارتفاع عشرة أمتار.

هذه الرياضة تتيح فرصة التحليق في السماء والغوص والخروج من الماء كالدلافين.

في دبي، مانع المرزوقي يرافقنا للقيام بهذه المغامرة، إنه بطل فلاي بورد.

يستقر مراسلنا على المنصة ويٌسعد بمحاولته الأولى: "حتى مبتدئ مثلي ينجح في التحليق في الهواء".