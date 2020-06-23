دبي: قيادة فورمولا 1 من أجل المتعة

دبي أوتودروم، من الأماكن القليلة في العالم لقيادة سيارات الفورمولا 1 من أجل المتعة. لخوض هذه التجربة توجه مراسل يورونيوز إيفان بورك مع نجمة الإعلام الاجتماعي" اليوتيوب"، سوبر كار بلوندي للقيام بهذه المغامرة المذهلة: قيادة سيارة السباق فورمولا 1 .

بعد أن تستقل السيارة يقول مراسلنا إيفان بورك "بالطبع لا يمكن تخيل هذه القوة. في الزاوية السفلية يجب الضغط على دواسة الوقود وسيكون النجاح باهراً".

تسأله سوبر كار بلوندي :" هل من نصائح أخرى"؟

إيفان بورك:"تجنبي التصادم. بمجرد الإنطلاق، ستبدأ بالسير من تلقاء نفسها. بلمح البصر".

سيتابع هذه المتحمسة التي تقود سيارة فورمولا 1 لأول مرة ستة ملايين شخصاً على تطبيق انستغرام.

بعد أن قامت بالمغامرة، عادت مسرورة قائلة:"قمت بقيادة فورمولا 1 هذا لا يصدق. إنها تجربة لم أفكر بها من قبل. لكني سعيدة بها."