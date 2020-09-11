شركة طيران إسرائيلية ثانية تعتزم تسيير رحلات مباشرة بين تل أبيب وأبوظبي

أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية الخاصة "إسرا إير" أنّها ستسيّر رحلات مباشرة بين تلّ أبيب وأبو ظبي، في قرار يأتي في أعقاب توصّل الدولة العبرية والإمارات العربية المتّحدة إلى اتّفاق لتطبيع العلاقات بينهما سيتمّ التوقيع عليه الأسبوع المقبل في واشنطن.

وقالت "إسرا إير" في بيان إنّها "ستسيّر رحلات مباشرة إلى أبو ظبي فور الحصول على الموافقات النهائية".

ونقل البيان عن جيل ستاف نائب المدير العام للشركة قوله "نشعر بفرح عارم لتمكنّنا من الإعلان عن تسيير رحلات مباشرة إلى أبو ظبي".

حفل توقيع اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات

ويستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 15 أيلول/سبتمبر في البيت الأبيض حفل توقيع اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات. وبتوقيع هذا الاتفاق، ستصبح الإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع الدولة العبرية، بعد مصر في 1979 والأردن في 1994.

ووصل وفد إسرائيلي-أمريكي الأسبوع الماضي برئاسة مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر إلى أبوظبي على متن أول رحلة تجارية مباشرة بين إسرائيل والإمارات انطلقت من مطار بن غوريون بالقرب من تل أبيب، وعبرت الأجواء السعودية.

وبعدها بيومين أكّدت السعودية أنّها وافقت على السماح لكلّ الرحلات الجوية المتّجهة إلى الإمارات والمغادرة منها بعبور أجوائها، بما في ذلك الطائرات الإسرائيلية.

وتعتبر "إسرا إير" ثاني أكبر ناقل جوي إسرائيلي بعد شركة العال.