شاهد: نساء من حركة "فيمن" النسائية يقتحمن السفارة البيلاروسية في باريس

قامت مجموعة من الناشطات من حركة "فيمن" النسائية، التي تجمع نساء يتظاهرن بصدور عارية بتسلق بوابة سفارة بيلاروسيا في العاصمة الفرنسية باريس. وحملت الناشطات شعارات كـ "لوكاشينكو إرحل" أو "لوكاشينكو أخرج". وحاولت المتظاهرات تعليق علم بالأبيض والأحمر، وهو رمز الثورة الشعبية التي تشهدها بيلاروسيا حاليا. كما حملت المتظاهرات لافتة عريضة كبيرة مكتوب عليها "تحيا بيلاروسيا".