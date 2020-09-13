شاهد: زيارة خاصة بالعراة لمعرض الممثل الفرنسي الراحل لويس دي فونيس

بإمكان عشاق الممثل الفرنسي الراحل لويس دي فونيس زيارة معرضه "المميّز" في العاصمة باريس. الشيء المميّز في هذا المعرض هو دخول الزوار عراة لزيارة مختلف أقسام المعرض حيث يقتصر اللباس على كمامة لتغطية الوجه ولمنع تفشي فيروس كورونا المستجد. وعن إلزامية دخول الزوار عراة تقول الهيئة المنظمة "أن تكون عارياً اليوم، في مؤسسة عامة، هي لفتة قوية تؤكد أن أجسادنا ملك لنا، ويتمّ إضفاء الطابع الجنسي على الجسد عندما نقرر ذلك، سواء كان الأمر يتعلق برجل أو بامرأة. أجسادنا هي أجسادنا ونفعل بها ما نريد". ويعدّ هذا المعرض الأول من نوعه للعراة في العاصمة باريس.
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