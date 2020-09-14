مهرجان تورونتو السينمائي في دورة استثنائية بسبب جائحة كورونا

أعطى عرض الفيلم الوثائقي "يوتوبيا الأمريكية، American Utopia" للمخرج الأمريكي سبايك لي في الهواء الطلق الخميس بالقرب من بحيرة أونتاريو، إشارة انطلاق مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في نسخته الخامس والأربعين.

وبسبب الوباء، تم عرض الفيلم الوثائقي "يوتوبيا الأمريكية" خلال عرضه العالمي الأول عبر الإنترنت، وكذلك في بعض مسارح تورنتو، حيث كان عدد الأماكن محدوداً. يوتوبيا الأمريكية، للمخرج سبايك لي، فيلم مقتبس لمغني الحفلات الموسيقية ديفيد بيرن من مجموعة "تاكينغ هيدز" التي قدمها في برودواي قبل بدء الوباء.

تتخلل الفيلم الوثائقي أغاني مجندة للفنان ديفيد بيرن بصور بريونا تايلور وإريك غارنر أو جورج فلويد، الأمريكيون من أصل أفريقي قتلوا أثناء عمليات توقيفهم من طرف الشرطة الأمريكية. وأثارت هذه الأحداث المأساوية مئات الاحتجاجات في الولايات المتحدة منذ مايو- آيار الماضي.

وشأنه شأن جميع نجوم هوليوود، لم يتمكن سبايك لي من حضور عرض فيلمه في تورنتو بسبب إغلاق الحدود بين كندا والولايات المتحدة بسبب جائحة كوفيد-19.

خلال الملاحظات الافتتاحية قبل عرض الفيلم، دعا المخرج الفني والرئيس المشارك لمهرجان تورونتو السينمائي، كاميرون بيلي الحاضرين في سياراتهم لإطلاق أبواق سياراتهم تقديراً للمهرجان.

وقال بيلي "منذ عام مضى، لم نكن نعتقد أن انطلاق المهرجان سيكون على هذا الشكل".

كما قدم مهرجان تورنتو السينمائي الدولي الخميس، كعرض عالمي أول ، فيلم ربيع 16 Sixteen Spring، وهو أول فيلم روائي طويل للمخرجة الفرنسية سوزان ليندون. الفيلم يروي حياة فتاة مراهقة تقع في حب رجل كبير في السن. كان من المقرر في الأصل عرض العرض الأول خلال مهرجان كان الذي ألغي بسبب الوباء.

وغالباً ما يحدد مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، الذي يمنح جائزة جمهور واحدة فقط، معالم جوائز الشتاء في هوليوود.

لكن هذا العام، يمكن فقط لرواد السينما الموجودين بالفعل في المدينة حضور العروض خلال المهرجان المصغر، حيث من المنتظر أن يتم عرض 50 فيلمًا روائيًا فقط مقارنة بحوالي 300 فيلم في النسخ العادية.

وبسبب الجائحة العالمية أيضا، تلقى مستخدمو الإنترنت في جميع أنحاء كندا أيضاً العرض العالمي الأول لأحدث فيلم وثائقي للمخرج الألماني فيرنر هيرزوغ، كرة النار Fireball الذي يهتم بالنيازك.

من المقرر أن يستمر مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، حتى 19 من سبتمبر- أيلول الجاري.