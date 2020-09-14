انتخاب يوشيهيدا سوغا على رأس الحزب الحاكم في اليابان خلفا لشينزو آبي

فاز يوشيهيدي سوغا (71 عاماً) في الانتخابات الداخلية للحزب الليبرالي الديمقراطي الإثنين بأغلبية ساحقة لتولي رئاسة الحزب الحاكم في اليابان خلفاً لشينزو آبي، ما يفتح له الطريق لشغل منصب رئيس الوزراء.

وحصل السيد سوغا على 377 صوتاً، مقابل 89 صوتاً لفوميو كيشيدا و68 لمنافسه شيجيرو إيشيبا، كما أعلن الحزب الذي نظم اقتراعاً مغلقاً يقتصر على أعضاء البرلمان وممثلي الأحزاب في المناطق الـ47 في البلاد.

وكان آبي (65 عاماً) قد أعلن بشكل مفاجئ عن استقالته من منصبه لأسباب صحية يوم 28 أغسطس/آب الماضي.

ونافس سوغا على زعامة الحزب كل من وزير الدفاع السابق شيجيرو إيشيبا ووزير الخارجية السابق فوميو كيشيدا.

وأعلن سوغا سابقاً أن الحفاظ على سياسات نقدية مسيرة والحد من انتشار وباء كورونا المستجد سيكونا ضمن أولويات ولايته كرئيس للوزراء.

ولم يعلن سوغا إذا ما كان سيتقلد منصب رئاسة الوزراء بشكل مؤقت حتى موعد الانتخابات التشريعية العام المقبل أم سيدعو إلى انتخابات مبكرة هذا العام.