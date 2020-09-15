شاهد: الحرائق تتجدد وتلتهم مساحات شاسعة في غابات الأمازون

تجددت الحرائق أمس الإثنين في غابات الأمازون في البرازيل وتسببت في نفوق مئات الحيوانات. وعملت فرق الإنقاذ في ولاية بارا على إخماد النيران التي التهمت مساحات شاسعة من الغابات المطيرة في المنطقة.

وتصعب عملية التعامل مع هذه النيران بسبب ارتفاع درجات الحرارة وسرعة الرياح.

وأفاد المعهد الوطنى لأبحاث الفضاء أن 6803 حريقا نشب فى الأمازون الشهر الماضى، مقارنة بـ 5318 فى نفس الشهر من عام 2019.