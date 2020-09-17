حفلة "Perpetual Music" في باريس: دعوة للسفر والأمل

ألحان الباروك، وغيرشوين، وإيقاعات أمريكا اللاتينية وكنوز موسيقى الحجرة، كل ذلك في قصر غارنييه الفخم في باريس. أطلق رونالدو فيلازون وعازف الكمان الموهوب رونو كابوسون دعوة للسفر والمشاركة بمناسبة حفل رولكس الموسيقي "Perpetual Music" الثالث والأخير، دعماً لعالم الموسيقى المتأثر بالوباء

"كل هؤلاء الشباب حُرموا من الحفلات الموسيقية،هنا نمنحهم الفرصة ليكونوا على مسرح مهيب محاطين بموسيقيين معروفين أكثر قليلاً منهم مثل رونالدو أو أنا. إنهم في هذه المرحلة حيث سوف يحلقون بعيدا، أعتقد أن هذا هو الوقت الذي يحتاجون فيه إلى الدعم"، يقول عازف الكمان رونو كابوسو.

قصر غارنييه الفخم في باريس يورونيوز

"حماس" الفنانين الشباب

"كان من المؤثر للغاية رؤية ردود فعل الفنانين، لكن قبل كل شيء، حماسهم الكبير. هيا، لنعزف الموسيقى معا! هذا رائع ! كاد أحدهم أن ينهار بالبكاء، قائلاً" "شكرا لك، لم أعد مضطراً للبحث عن عمل آخر لكسب لقمة العيش"، يقول رونالدو فيلازون.

من بين الفنانين الذين اختارهم رونالدو فيلازون، لاربيجياتا. قامت هذه الفرقة الموسيقية القديمة بعزف العديد من جواهر الباروك منها أسطورة أورفيوس .

"عندما اكتشفت مونتيفيردي، تغيرت حياتي، مثل موتسارت.عندما نغني مونتيفيردي، لا يمكنك الغناء فقط. يجب أن تكون فنانا، تحكي قصة. عليك أن تقول الكلمات وتعطيها معنى .أحب قصر غارنييه. إنه مكان ساحر. يكفيني أن انظر فقط إلى لوحة شاغال الجدارية على السقف . ولتكون جزءا من التقاليد، تاريخ هذا المكان التاريخي، الاستثنائي، السامي، أمر لا يصدق على الإطلاق "، يقول التينور رونالدو فيلازون.

"التينور رونالدو فيلازون: "عندما اكتشفت مونتيفيردي، تغيرت حياتي يورونيوز

اما بالنسبة لعازف الكمان رينو كابوسون، فيقول :" أنا عاشق مجنون لموسيقى ريتشارد شتراوس. "مورغن" عمل مضيء تماما يبدو وكأنه يحلق. لدينا انطباع بأنه حين نعزف هذا ، فإننا نبحر فوق المياه "

"رينو كابوسون:" أنا عاشق مجنون لموسيقى ريتشارد شتراوس يورونيوز

رسالة أمل

لهذين الفنانيين رسالة أمل قوية.

"لقد تأثر الجميع بهذه الفترة. الآن، علينا أن نستلهم منها، نستند إلى ما عشناه ونرى المستقبل، البقاء معاً والتضامن . أعتقد أنه أمر مهم، لكنني أود أن أقول لجميع الموسيقيين: لنبتسم! سيعود المشهد إلينا قريباً جداً "، يقول رينو كابوسون.

"إنه مشروع ضخم -" Perpetual Music "- لأنه دعوة إلى العالم لنقول،" الموسيقى مهمة جداً وتحتاج إلى المساعدة"، يضيف التينور رونالدو فيلازون.

الفن والموسيقى والموسيقى الكلاسيكية ليست شيئا عرضيا. لا يمكن أن نقول: "إن هذا غير مهماً " كلا. الموسيقى الكلاسيكية، الفن ، ضروري جداً ".

الحفلة الموسيقية كاملة على medici.tv