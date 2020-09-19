شاهد: فنانة روسية تخلق واقعا موازيا من مادة اللاتكس

اختارت الفنانة الروسية ساشا فرلوفا مادة اللاتكس البلاستيكية لصناعة تشكيلات مميزة وساحرة بحجمها وألوانها، في معرضها الذي أطلقت عليه اسم "فونتيس أموريس" أو "منبع الحب" بمتحف الفن الحديث في موسكو، جمعت فيه فنونا عديدة ما بين نحت وموسيقى البوب وتصميم الأزياء المصنوعة من مادة اللاتكس اللدنة…

ومعظم التشكيلات التي صنعتها بلا وزن تقريبا وتم نفخها بالهواء، تقول ساشا "لا توجد حدود للإبداع، لكن هناك حد لحجم مجسم اللاتكس".