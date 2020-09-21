أجرت المدارس في تايوان تدريبات تحاكي الإجلاء في حالة الزلازل والهزات، وهو حدث سنوي في اليوم الوطني للوقاية من الكوارث.

كوه تشاو تشين، مدير مدرسة ووالدروف ألمح إلى أن أولى النصائح التي تعطى للتلاميذ، هي بضرورة الاستلقاء أرضا والبحث عن شيء للاختباء تحته، فالهزات القوية قد تفقد الإنسان توازنه.