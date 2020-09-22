احتل المئات من النشطاء في مجال البيئة، صباح الإثنين ساحة "بونداس بلاتز" في بيرن في سويسرا.

وينوي النشطاء الاعتصام في الساحة لمدة أسبوع كامل، حيث قاموا بنصب عشرات الخيام وسط الساحة مع لافتات تنادي بالتحرك من أجل حماية البيئة، فيما لم تقم الشرطة لحد اللحظة بالتدخل لفض اعتصامهم.