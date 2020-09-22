شاهد: عشاق أوبرا لندن يتابعون عروضا في الهواء الطلق من داخل سياراتهم

لجأت دار الأوبرا الوطنية في لندن إلى تقديم عروضها في الهواء الطلق بدلا عن المسارح التي كانت تتسع لألفي مقعد.

ويمكن للجمهور متابعة العروض وهم داخل سيارتهم المصفوفة جنبا إلى جنب داخل موقف السيارت التابع للأوبرا.

وفرضت الإجراءات الصحية المتبعة بسبب جائحة كورونا نفسها على النشاطات الثقافية والفنية التي باتت تعرض في أماكن مفتوحة.