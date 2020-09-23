عمال النظافة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية باتوا قادرين على إنجاز مهامهم واستخدام حبال التسلق في نفس الوقت، خاصة وأن نحو 30 مدينة من مدن الصفيح الفقيرة في ريو دي جانيرو تتواجد على ارتفاع قد يصل إلى 150 مترا، وسكانها لا يترددون في رمي مخلفاتهم، ما يؤدي إلى تراكمها على المنحدرات.