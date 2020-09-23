شاهد: أكثر الرجال وشما في فرنسا يعمل مدرسا وهذا لا يعجب البعض

يقال إنه أكثر الرجال وشما في فرنسا: إنه سيلفان، المعروف أيضا باسم فريكي هودي، المدرس في منطقة إيسون جنوب غربي باريس، ولكن مظهره غير العادي والفريد يثير فيما يبدو امتعاض البعض من الأولياء، الذين يعتقدون أن مظهره ليس "قويما".
ويعد فريكي هودي واحدا من المشاهير في عالم الوشم، وقد شارك في عديد المعارض بصفة دورية، وقد زاد شغفه بالوشم في المملكة المتحدة، حيث درس أول مرة، ولم يستقر به المقام هناك، ولا في مدارس ابتدائية وثانوية أخرى، بل إنه لم يعد يذهب إلى حضانة للأطفال بعد أن اشتكى منه بعض الأولياء السنة الماضية، متهمين إياه بإثارة الخوف في نفوس الأطفال.
تثير قضية هودي جدلا جديدا في فرنسا، بشأن المظهر الذي ينبغي أن يكون عليه الشخص، وسط الفضاء العمومي.
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