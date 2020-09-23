شاهد: نفوق المئات من الحيتان العالقة رغم محاولات إنقاذها في أستراليا

يسابق رجال الإنقاذ الزمن لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الحيتان التي تقطعت بها السبل قبالة الساحل الغربي لتسمانيا في جنوب أستراليا. وأعلنت فرق الإنقاذ الأربعاء نفوق نحو 380 من الحيتان العالقة رغم الجهود المكثفة التي بذلت لمحاولة مساعدتها. وبذلك، يكون قد نفق القسم الأكبر من الحيتان الطيّارة الـ460 التي جنحت إلى هذا الخليج الواقع على الساحل الغربي، وهو موقع للحياة البرية في الجزيرة يضم عددا قليلا من السكان.
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