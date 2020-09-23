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شوارع ريو

انهمرت الأمطار الموسمية الغزيرة على مناطق من البرازيل مما غمر السيارات في شوارع مدينة ريو دي جانيرو. وعلق المئات من السيارات وتوقفت حركة السير تماماً في العديد من الشوارع الرئيسية المغلقة بسبب غمرها بمياه السيول.

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