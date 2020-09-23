شاهد: بالبيرة والصور... نادي بايرن ميونخ الألماني يواصل احتفالاته باللقب الأوروبي

استمرت احتفالات بطل أوروبا بتتويجه باللقب القاري في إطار مهرجان أكتوبر المصغر الإثنين. ووقف لاعبو نادي بايرن ميونيخ الألماني لالتقاط الصور وهم يرسمون الابتسامات العريضة على وجوههم ويمسكون بكؤوس المحلية.

وفي حديثه خلال الحدث، اختار لاعب الوسط الكندي ألفونسو ديفيز زميله في الفريق توماس مولر كأطرف لاعب في الناديو فيما وقع اختيار ليروي ساني على ألفونسو ديفيز.

وشكر اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا زميله وقال "شكرًا لك على ذلك ليروي (ساني)، ولكن بالنسبة لي سأختار توماس بالتأكيد". وأضاف "كلنا شباب وكلنا نسعى جاهدين للفوز بالألقاب، لذا فإن تركيزنا الكامل سيكون طوال الموسم علي اللعب والفوز".