شاهد: جثمان القاضية روث بادر غينسبورغ يُسجّى في المحكمة العليا الأميركية

وصل تابوت قاضية المحكمة العليا الراحلة روث بادرغينسبورغ إلى المحكمة العليا، وسيكون معروضًا للجمهور يومي الأربعاء والخميس.

وتوفيت غينسبيرغ، يوم الجمعة عن عمر ناهز 87 سنة بعد صراع مع سرطان البنكرياس.