شاهد: ديسم باندا عملاق يخضع لفحص طبي في حديقة حيوانات في واشنطن

أجرى أطباء بيطريون وفريق من حديقة الحيوانات الوطنية في سميثسونيان بواشنطن العاصمة، في 19 أيلول/ سبتمبر فحصاً طبياً سريعاً على ديسم باندا عملاق ولد قبل شهر.

وقالت الحديقة "كل العلامات تشير إلى ديسم قوي وصحي"، مضيفة أنه "من الأنف إلى الذيل يبلغ قياس الديسم، الذي لا تزال عيوناه مغلقة، 34 سنتيمترا.

وتفتح الباندا العملاقة حديثة الولادة عيونها بشكل عام بعد 6 إلى 8 أسابيع من مولدها، وفقًا لحديقة الحيوانات.