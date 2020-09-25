شاهد: من وسط الجليد في القطب الشمالي.. ناشطة بريطانية تطلق صرخة ضد التغير المناخي

رافعة لافتة كتب عليها "إضراب الشباب من أجل المناخ"، خرجت ميا روز كريج، الناشطة البيئة البريطانية البالغة من العمر 18 عاما في وقفة احتجاجية فريدة من نوعها وسط الجليد في المحيط المتجمد الشمالي.
وقفت كريج، مؤسسة مجموعة "بلاك 2 ناتشور" غير الربحية التي تشجع الأطفال من الأقليات والسود على اكتشاف العالم الطبيعي في المحيط المتجمد الشمالي عند 82 درجة شمالًا، فوق سفالبارد.
احتجاج كريج في القطب الشمالي جاء تزامنا مع انطلاق احتجاجات عالمية اليوم الجمعة تقودها الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ في العاصمة السويدية ستوكهولم للتنبيه حول مخاطر التغير المناخي.
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