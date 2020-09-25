من أمام البرلمان السويدي في ستوكهولم، تقدمت الناشطة البيئية الشابة غريتا تونبرغ اليوم الجمعة احتجاجات عالمية ضد التغيّر المناخي.
ولم يتعد عدد الذين تجمعوا في المكان إلى جانب تونبرغ 50 شخصا تماشيا مع الإرشادات الصحية الصارمة التي فرضتها السلطات في السويد لمنع انتشار فيروس كورونا.
وبحسب المعنيين لن يكون هناك تحركات ضخمة أو مسيرات احتجاجية تضم أعدادا كبيرة من الشباب المدافعين عن المناخ، بل تحركات محدودة من أمام البلديات في مختلف أنحاء البلاد.
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