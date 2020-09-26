ارتفاع عدد ضحايا تحطم طائرة نقل عسكرية في أوكرانيا إلى 22 قتيلا

قتل 22 شخصا على الأقل من بينهم مجندون عسكريون وأصيب اثنان بجروح خطيرة الجمعة في تحطم طائرة نقل تابعة لسلاح الجو الأوكراني قرب خاركيف في شرق البلاد، على ما أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية.

وأكد نائب وزير الداخلية أنطون غيراشتشنكو حصيلة القتلى، واصفا الحادث بأنه "صادم" ومعلنا أن التحقيق جار لتبيان أسبابه.

وأظهرت لقطات فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي الدخان يتصاعد من بقايا طائرة النقل أنطونوف-26.

وقال سلاح الجو الأوكراني في بيان أن معظم (القتلى) كانوا طلابا" في المعهد الوطني للقوات الجوية الأوكرانية. وأضاف البيان أن الطائرة المنكوبة كانت تقل 27 شخصا، بينهم 20 مجندا في سلاح الطيران و7 من طاقم الطائرة.

وأكدت خدمة الطوارىء وفاة 22 شخصا وجرح اثنين، واستمرار البحث عن ثلاثة أشخاص".

ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الحادث بأنه "ماساة مريعة"، مضيفا أنه سينتقل إلى خاركيف السبت. وكتب على فيسبوك "نقوم على وجه السرعة بتشكيل لجنة للتحقيق في جميع ملابسات وأسباب المأساة".

وتحطمت الطائرة عند الساعة 8,50 مساء بالتوقيت المحلي (17,50 ت غ) على بعد كيلومترين من قاعدة تشوهيف العسكرية، وفق خدمة الطوارىء.