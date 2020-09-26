شاهد: في العاصمة الألمانية .. احتجاجات ضد التغير المناخي

تجمع الآلاف في العاصمة الألمانية يوم الجمعة للمطالبة بمزيد من الإجراءات ضد تغير المناخ.

وسيشهد 400 موقع على الأقل في ألمانيا مظاهرات من أجل مكافحة مكثفة للاحتباس الحراري ستقام في 400 موقع على الأقل في ألمانيا.

وقالت أولريك ديمر، المتحدثة باسم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في أواخر آب/ أغسطس الماضي، إن الحكومة الألمانية وافقت مؤخرًا على خفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 55٪ خلال العقد المقبل مقارنة بمستويات عام 1990، كما تدعم خططًا لاتفاق الاتحاد الأوروبي الأخضر ولجعل أوروبا أول قارة "محايدة مناخياً" بحلول عام 2050.