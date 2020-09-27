شاهد: نصب 50 ألف علم إسباني في مدريد تكريما لضحايا كوفيد-19

تم في العاصمة الإسبانية نصب أكثر من 50 علما إسبانيا في حديقة مدريد، تكريما لضحايا مرض كوفيد-19. وبدا المشهد صباح الأحد بحرا باللونين الأصفر والأحمر، يمكن رؤيته انطلاقا من الطريق الدائرية للمدينة. ويعتقد أن متطوعين ينتمون لجمعية ضحايا فيروس كورونا هم الذين عملوا طوال ليل السبت، لزرع الأعلام الصغيرة. وقد استطاعت إسبانيا حتى الآن منع وقوع موجة ثانية من انتشار الوباء، الذي أدى إلى وفاة أكثر من 31 ألف شخصا في البلاد. وخلال نهاية هذا الأسبوع جدد وزير الصحة الإسباني دعوته السلطات في مدريد، لفرض قيود أكثر صرامة على التنقل في أسوإ بؤرة لانتشار الفيروس في أوروبا. وقد زادت السلطات في العاصمة من إخضاع عديد الأحياء للقيود، التي تحظر التنقل غير الضروري خارج المنطقة، وأغلقت الحدائق.
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