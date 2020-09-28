قاض أمريكي يتحدى ترامب ويعلّق قرار حظر تنزيل تطبيق تيك توك

أوقف قاض فدرالي أمريكي في وقت متأخر الأحد قرارا موجها سياسيا أصدرته إدارة الرئيس دونالد ترامب بحظر تنزيل تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، وذلك قبل ساعات من دخول القرار حيز التنفيذ.

وأصدر قاضي منطقة واشنطن كارل نيكولز أمرا قضائيا موقتا بتعليق الحظر، وذلك بطلب من وكلاء تطبيق تيك توك الشهير الذي يتهمه البيت الأبيض بأنه يمثل تهديدا أمنيا بزعم ارتباط شركة "بايت دانس" التي تملكه بحكومة بكين.

وسعى قرار إدارة ترامب لحظر تنزيل التطبيق من متجري "آبل ستور" و"بلاي ستور" اعتبارا من منتصف الليل (04:00 ت غ الإثنين)، مع السماح باستخدامه حتى 12 تشرين الثاني/نوفمبر. ورفض القاضي في الوقت الحالي طلب تيك توك المتعلق بوقف قرارات الحظر الكلي في تشرين الثاني/نوفمبر.

واستمع القاضي في جلسة استماع افتراضية نادرة إلى دوافع تتعلق بحرية التعبير وما يترتب على قرار الحظر من تأثير على الأمن القومي .

وقال محامي تيك توك جون هول أن الحظر "عقابي" و"تعسفي" ويغلق منتدى عام يستخدمه نحو 100 مليون أمريكي.

واعتبرت شركة "بايت دانس" أن الحظر غير ضروري لأن هناك مفاوضات جارية لإعادة هيكلة ملكية تيك توك في الولايات المتحدة ومعالجة قضية الأمن القومي التي أثارتها إدارة ترامب.

في المقابل قال محامو الحكومة بأن الرئيس ترامب يملك الحق في اتخاذ إجراءات تتعلق بالأمن القومي، مشيرين إلى أن الحظر ضروري بسبب صلات تيك توك بالحكومة الصينية من خلال الشركة الأم "بايت دانس".

ووصف بيان حكومي الشركة الصينية بأنها "ناطقة باسم" الحزب الشيوعي الصيني و"ملتزمة بالترويج لأفكار وأجندة" الحزب.