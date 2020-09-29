شاهد: أُبعدوا من المدن فأصبحت الغابات لهم ملاذا.. يوميات المهاجرين في البوسنة

أقام مهاجرون خياما في غابات البوسنة بعد أن قررت السلطات المحلية في منطقة كراجينا الشمالية الغربية الشهر الماضي البدء في إبعادهم عن محيط المدن، وطردهم من مراكز الاستقبال الحالية التي تديرها الأمم المتحدة هناك.
وتمتلئ الغابات النائية والمباني المهجورة وجوانب الطرق على أطراف بلدات شمال غرب البوسنة بمخيمات مؤقتة.
وتشترك كراجينا في حدود يبلغ طولها 1000 كيلومترا مع كرواتيا العضو في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فهي عامل جذب رئيسي للمهاجرين الذين يعبرون البوسنة أملا في دخول الأراضي الأوروبية.
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