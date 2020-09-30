ألمانيا تستقبل 139 طالب لجوء قادمين من اليونان

قالت السلطات اليونانية إن 139 من طالبي اللجوء الذين كانوا يعيشون في مخيمات مكتظة بالجزر اليونانية غادروا إلى ألمانيا في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الاكتظاظ ونقل اللاجئين إلى دول أوروبية أخرى.

قالت وزارة الهجرة إن المجموعة التي غادرت اليونان يوم الأربعاء تتكون من أطفال يعانون من مشاكل صحية خطيرة وأسرهم بالإضافة إلى 53 قاصرًا غير مصحوبين بذويهم.

وتقوم اليونان حاليا بتطبيق خطة لإعادة توزيع نحو 1,600 مهاجر قاصر غير مصحوبين بذويهم وليس لديهم أقارب في أوروبا إلى دول أوروبية أخرى.

ومنذ الحريق المدمر في مخيم موريا الذي أقيم قبل خمس سنوات في خضم أزمة المهاجرين، ينام آلاف طالبي اللجوء على الأرصفة وفي الحقول والأبنية المهجورة مع مؤن وكميات مياه قليلة وسط حر شديد.

وقال جيورجيوس كوموتساكوس، نائب وزير الهجرة اليوناني "إن الرحلة إلى ألمانيا كانت أول رحلة لإعادة توطين اللاجئين صوب مدن أوروبية". وقررت برلين، استقبال 1553 مهاجرا يوجدون حاليا في جزر يونانية من بينها ليسبوس.

وفي العشرين من الشهر الجاري، تظاهر الآلاف في برلين ومدن ألمانية أخرى، داعين الاتحاد الأوروبي لاستقبال مهاجرين باتوا بدون مأوى بعدما أتى حريق ضخم على أكبر مخيم للاجئين في جزيرة ليسبوس اليونانية.