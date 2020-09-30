شاهد: مظاهرات في القدس احتجاجا على إجراءات الإغلاق بسبب كورونا

تظاهر الثلاثاء مئات الإسرائيليين أمام الكنيست في القدس ضد قيود الإغلاق والحظر المحتمل للمظاهرات خلال هذه الفترة ، وطالبوا نتنياهو بالاستقالة بسبب تهم الفساد وإدارته لأزمة فيروس كورونا.
وأحاطت مجموعة من السيارات بمبنى البرلمان وأغلقت الشوارع المحيطة به، وسط تظاهر العشرات في محيط الكنيست. وقد أعلنت الشرطة اعتقال ثلاثة متظاهرين أثناء الاحتجاجات.
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