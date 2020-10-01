أحيت أوكرانيا الذكرى 79 لمجزرة بابين يار، إحدى اكثر المجازر الجماعية سيئة الصيت إبان الحرب العالمية الثانية. وبابين يار هو واد في العاصمة الأوكرانية كييف، حيث قتل حوالي 34 ألف يهودي خلال 48 ساعة سنة 1941، عندما كانت المدينة تحت الاحتلال النازي. ونفذت عمليات القتل قوات سرايا الحماية النازية بمساعدة متعاونين محليين. وقد زار الرئيس الأوكراني نصب بابين يار وشارك في إحياء الذكرى المأساوية. وبعد الحفل وقع وزير الثقافة الأوكراني ألكسندر تكاشنكو ورئيس المؤتمر اليهودي العالمي رونالد لاودر مذكرة تفاهم وتعاون، بين الحكومة الأوكرانية ومركز بابين يار التذكاري للمحرقة.
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