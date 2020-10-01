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بلجيكا

الاتحاد يطلق إجراءات قضائية ضد لندن والأخيرة تدافع عن القانون المثير للجدل

بقلم:  Euronews
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسلا فون دير لاين
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسلا فون دير لاين   -   حقوق النشر  Johanna Geron/AP
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أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الخميس أن بروكسل ستتّخذ خطوات قانونية ضد مساعي الحكومة البريطانية للتخلي عن أجزاء من اتفاقية بريكست.

وقالت فون دير لايين "قررت المفوضية هذا الصباح توجيه رسالة إنذار رسمية للحكومة البريطانية. هذه الخطوة الأولى ضمن إجراءات تتعلق بالإخلال" باتفاق بين الطرفين، مشيرة إلى أن الرسالة "تدعو الحكومة البريطانية لإرسال ملاحظاتها في غضون شهر".

من ناحيتها دافعت الحكومة البريطانية عن مشروع القانون يلغي أجزاء من اتفاق بريكست الذي أُبرم مع الاتحاد الأوروبي العام الماضي، بعدما أطلقت بروكسل إجراءات قانونية ضد القرار.

وقال متحدث باسم الحكومة إن لندن سترد رسميا على إجراءات بروكسل "في الوقت المناسب" لكنه أضاف "نحتاج لوضع شبكة أمان قانونية لحماية سوق الممكلة المتحدة الداخلي وضمان تمكّن الوزراء من تطبيق التزاماتهم حيال إيرلندا الشمالية وحماية مكتسبات عملية السلام".

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